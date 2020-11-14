В преддверии второго тура президентских выборов в Молдове, которые назначены на 15 ноября, за сутки насчитали рекордную заболеваемость коронавирусом - более 1 400 человек.

Об этом в субботу, 14 ноября, информирует NewsMaker.

Так, за последние сутки в стране зафиксировали рост количества пациентов с коронавирусом на 1 411 человек, из которых 77 человек - врачи и медицинский персонал. За этот же период времени от осложнений заболевания скончалось 19 человек и излечилось 1 134 пациента.

На данный момент из всего населения Молдовы, которое насчитывает около 2,6 миллионов человек, переболели коронавирусом 88 772 граждан, излечилось 69 526 человек и скончалось 2006. Сейчас в стране активных больных 17 240, из которых 234 находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщала "Страна", в Молдове накаляются страсти перед схваткой действующего президента Игоря Додона, считающегося "пророссийским", и экс-премьера Майи Санду, с "прозападной" позицией. К назначенному на 15 ноября второму туру президентских выборов кандидаты подходят почти с равными шансами на победу. От исхода голосования зависит, будет ли новый Майдан и начнется ли обострение в Приднестровье. "Страна" разбиралась, что происходит в Молдове накануне второго тура и каковы прогнозы развития событий.

Напомним, ранее Додон призвал своих сторонников выйти на улицы 15 ноября для защиты его президентства после голосования во втором туре выборов.