Из-за роста заболеваемости коронавирусом, власти Греции решили вернуть дистанционное обучение в школах и дошкольных заведениях.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

"Начиная с понедельника, 16 ноября, и на следующие две недели очная работа образовательных учреждений по всей стране приостанавливается. Детсады, начальная школа, лицеи и гимназии закрываются до 27 ноября. Во всех случаях, мы поддержим семей с детьми, чтобы один из двух родителей мог быть дома", - заявила министр образования Греции Ники Керамеос.

Весь этот период школьники будут обучаться дистанционно. Отмечается, что учебные заведения закрывают не ради безопасности детей, а чтобы "уменьшить мобильность взрослых".

Подобным образом теперь будут работать и государственные учреждения, заявил глава МВД страны. Также власти пообещали создать все условия для того, чтобы ограничить выход на улицу людей из группы риска, подразумевая пенсионеров и граждан с хроническими заболеваниями.

Кроме этого, все родители, у которых есть дети до 15 лет, смогут сократить время работы на четверть, работать в другие часы или взять оплачиваемый отпуск. В подобные условия обяжут отправить работников и частные компании.

Напомним, в Греции с 7 ноября ввели режим всеобщего карантина, который продлится до конца месяца. Карантин ввели на три недели, согласовав срок с главой экспертного совета, инфекционистом Сотирисом Циодрасом. В Греции довольно долго наблюдалось меньшее количество инфицированных коронавирусом, чем в других странах ЕС, но с октября это число начало заметно расти. Всего с начала пандемии в Греции заразились почти 72 510 (+2 835 за сутки), 1 035 пациентов скончались.

Как сообщала "Страна", Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции заявил, что когда вакцина от коронавируса станет доступной, правительство предоставит ее всем грекам бесплатно.