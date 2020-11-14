Президент Владимир Зеленский рассказал о собственном самочувствии и обосновал введение карантина выходного дня в своем новом видео из "Феофании", где он лечится от коронавирусной болезни.

Соответствующий ролик он опубликовал на своей странице в Facebook в субботу, 14 ноября.

"Мой второй влог из самоизоляции. На этот раз с Русланом Стефанчуком и Алексеем Резниковым говорим о карантине выходного дня, выборах в США, работе Верховной Рады, новых КПВВ и здоровье украинцев", - написал он.

Зеленский заявил, что продолжает работать дистанционно и чувствует себя хорошо. Гарант опроверг новости о том, что каждый день его лечения стоит миллионы из бюджета.

"Я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты", - отметил глава государства.

Президент также отметил, что решение о введении карантина выходного дня в Украине можно и "не поддерживать", но понимать его причины - высокий рост заболеваемости коронавирусом - необходимо. Также он принуждает министров засыпать и просыпаться с мыслью о том, как поддержать бизнес в условиях пандемии.

По словам Зеленского, идя на "мятеж" против карантинных ограничений, мэры городов думают о количестве голосов во втором туре, а не об уровне заболеваемости коронавирусом.

"У некоторых мэров продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и непопулярные шаги, потому что боремся за жизнь украинцев", - отметил он.

Как пояснил глава государства, соблюдение карантина поможет избежать введения полного локдауна в Украине.

"Если продолжим играть в "добрых полицейских" на местах, не будем выполнять решение правительства и отмечать это концертами, или продолжим не верить в коронавирус, тогда, я уверен, проигрываем все мы. Не отдельные мэр, министр или президент, а проигрывает вся страна", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отреагировал на коронавирус у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого заместителя главы ВР Руслана Стефанчука. По словам Зеленского, болезнь парламентских чиновников не должна повлиять на рассмотрение парламентом законопроекта по КСУ и прочих важных документов.

"Много важных законов, которые мы обещали в своей программе. А потому никакие вирусы не должны помешать нам это сделать. Поэтому, хотя вы и не любите это слово, но желаю всем депутатам как можно быстрее пойти на поправку", - сказал Зеленский.

Кроме того президент высказался о выборах в США. Он считает, что позиция государства о категорическом невмешательстве в избирательную кампанию на выборах президента была абсолютно верной. И отмечает, что Украина не имеет отношения к американским выборам.

"Начну с темы, которая, судя по ленте в Фейсбук, интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы. Это выборы президента в Соединенных Штатах Америки. При чем здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чём. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США", - заявил Зеленский.

По его словам, сейчас все признают правильность позиции Украины, ведь власть не вмешивалась в выборы другого государства и осталась другом и партнером как для демократов, так и для республиканцев.

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", - добавил президент.

Напомним, в киевской больнице Феофания, где проходит лечение от коронавирусной болезни президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, рассказали об условиях госпитализации лидера государства. Известно, что содержание президента обходится в восемь тысяч гривен каждый день.

Как сообщала "Страна", 14 ноября в Украине начался карантин выходного дня. Ограничения по субботам и воскресеньям продлятся минимум до конца ноября. Но, по прогнозам власти, не исключено действие мер до апреля будущего года.