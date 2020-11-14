В Австрии, где недавно ввели комендантский час, снова ужесточают карантин. С 17 ноября и по 6 декабря в страна переходит на полный локдаун, такой же, как был весной. Будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины.

Об этом в субботу, 14 ноября, заявил премьер министр государства Себастьян Курц в ходе пресс-конференции.

Так, начиная со вторника, 17 ноября, в Австрии прекратит работу практически вся торговля, за исключением магазинов первой необходимости. Также останутся открытыми продуктовые магазины, аптеки, банки и почты. Школы переведут своих учеников на дистанционное обучение, большая часть сотрудников перейдет на удаленную работу.

Сообщается, что ограничение на выход из дома без уважительной причины будет действовать круглосуточно. Находится вне своего жилья можно будет для посещения аптек, продуктовых магазинов и церкви. Разрешаются также поездки на работу в случае крайней необходимости. Выйти из дома возможно будет только при наличии соответствующего документа.

Во всех общественных местах нужно быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне австрийский Минздрав сообщил, что всего с начала пандемии в республике зафиксировали 191 228 (+9,5 тысяч за сутки) заболевших Covid-19, из них 112 728 выздоровели, а 1661 пациент скончался.

Ранее мы писали, что Франция готовится жить в условиях карантина до лета 2021 года. В целом в стране действует режим повсеместной изоляции.

Также "Страна" следит за соблюдением условий карантина выходного дня в Украине.