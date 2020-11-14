С понедельника, 16 ноября, учащиеся 5-11 классов в Сумах пойдут в школу, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Управления образования и науки Сумского горсовета.

"Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641" от 11 ноября 2020 № 1100, в Сумах с понедельника, 16 ноября, возобновляется учеба в школах учеников средней и старшей звена. Согласно этому документу, ликвидированы понятия "уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - указано в сообщении.

Представители Сумского горсовета отмечают, что, согласно документу, запрещено посещение школ группами более 20 человек в помещении, кроме дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования.

Также запрещено проводить занятия, если в заведении более 50 человек отправились на самоизоляцию вследствие заражения коронавирусом. Таким образом, с 16 ноября ученики 5-11 классов могут учиться в школах, а воспитанники кружков - посещать учреждения внешкольного образования.

Уточняется, что это зависит от уровня заболеваемости, количества отдельных просторных помещений для разделения учеников в группы по 20 человек и прочему. Минздрав выдвинул рекомендации о проведении занятия на очной форме, дистанционно или смешанно, однако окончательное решение принимает администрация той или иной школы.

Как сообщала "Страна", с понедельника, 16 ноября, в школах Харькова также возобновляются занятия для учеников 5-11 классов. Основанием для возврата к традиционной форме обучения стало решение Кабинета министров об отказе от адаптивного карантина и введении ограничения оранжевой зоны на всей территории Украины.