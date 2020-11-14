Ставший исполняющим обязанности президента премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров сложил свои полномочия для участия в президентских выборах, которые из-за пандемии коронавируса отложили до июня 2021 года.



Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила его пресс-служба.

"В связи с этим, как ранее заявлял, я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил он.

Согласно Конституции республики, обязанности президента будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов.

Отметим, желание выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах в Кыргызстане изъявили почти 60 человек, подав соответствующие документы на регистрацию в ЦИК. Ранее выборы планировалось провести 10 января следующего года.

Напомним, 15 октября премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров получил полномичия президента республики. По словам премьера, это произошло из-за отказа спикера национального парламента Каната Исаева исполнять обязанности президента.

Как сообщала "Страна", бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого в начале октября сначала освободили протестующие, а потом вновь задержали силовики, объявил бессрочную голодовку.