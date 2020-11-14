С начала суток 14 ноября противник обстрелял украинские позиции на Донбассе один раз - неподалеку от населенного пункта Водяное. Жертв и раненых в результате инцидента не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"В течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. В районе населенного пункта Водяное враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что украинские саперы разминировали 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.

Напомним, на Донбассе в период с марта по октябрь небоевые потери ВСУ составили 44 военных. Так, за 7 месяцев 2020 года небоевые потери в украинской армии достигли 979 человек: 276 из них погибли (44 смерти в зоне ООС), и 703 военных получили ранения или телесные повреждения.

Как сообщала "Страна", в сети появилось фото, как американские бойцы учат украинских коллег стрелять из ПТРК "Javelin".