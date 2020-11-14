Правительство Франции, где до 14 декабря будет действовать режим чрезвычайного положения, разрабатывает стратегию действий в условиях пандемии коронавируса. План должен действовать до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.

Об этом сообщает канал BFMTV со ссылкой на слова премьер-министра Франции Жан Кастекса.

Так, премьер отметил, что бары, рестораны и другие места, которые могут стать угрозой массового заражения коронавирусом не откроются до 1 декабря. Премьер добавил, что действующая стратегия борьбы с вирусом, которую правительство анонсировало до конца 2020 года, вероятно, будет продолжаться и до лета 2021 года.

"Пока у нас нет вакцины, мы должны дать представление о правилах игры", - заявил глава правительства.

Кастекс добавил, что в будущем возможны послабления карантина, если ситуация с коронавирусом во Франции улучшится. При этом выразил опасение, что "недостаточно французов согласятся вакцинироваться", когда препарат от Covid-19 появится на свет.

Напомним, что в Париже ввели новые карантинные ограничения, которые затронули даже доставку еды. В целом в стране действует режим повсеместной изоляции. Храмы остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещены. Похороны не могут посещать более 30 человек, а свадьбы - более шести.

Также сообщалось, что в этом сезоне Франция может остаться без новогодних и рождественских праздников.