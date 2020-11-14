Вечером в субботу, 14 ноября, грузинская оппозиция проводит немногочисленные митинги протеста на площади перед парламентом в Тбилиси, требуя проведения новых выборов в парламент.

Об этом пишет "Интерфакс".

"Мы будем продолжать акции протеста, пока наше требование не будет выполнено. Мы требуем назначения новых парламентских выборов, так как прошедшие 31 октября выборы у нас украли", - заявил на митинге один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.

Как он отметил, параллельно с акциями протеста будут проходить переговоры с властями для поиска выхода из политического кризиса.

"У действующего режима есть два выхода - назначить новые выборы или народ даст им достойный ответ. Чем больше нас будет на митингах протеста, тем быстрее мы сменим эту власть", - сказал Мелия.

Как пишет издание, митинг на проспекте Руставели перед зданием парламента в субботу начался с опозданием на полчаса. По данным местных СМИ, собралось несколько сотен человек.

Представители оппозиции утверждают, что состоявшиеся выборы были "тотально" сфальсифицированы, однако отказываются от предложения властей пересчитать голоса избирателей на всех спорных избирательных участках.

Напомним, по итогам голосования на выборах 31 октября в парламент прошли 9 партий. По предварительным подсчетам, правящая партия "Грузинская мечта" получила без учета второго тура выборов в 17 одномандатных округах, 76 из 150 депутатских мандатов и может начать работу нового парламента. Восемь оппозиционных партий, прошедших по итогам голосования в парламент, не признают легитимными состоявшиеся выборы и отказываются брать депутатские мандаты.

При этом правящая партия "Грузинская мечта" отвергла требования оппозиции об отмене итогов парламентских выборов 31 октября и проведении нового голосования.

"Мы не рассматриваем требования оппозиции о назначении новых выборов или каких-то других вопросов. Никто не вправе не уважать выбор каждого избирателя в поддержку оппозиционных партий и правящей партии", - сказал генеральный секретарь "Грузинской мечты", мэр Тбилиси Каха Каладзе в субботу на брифинге.

По его совам, представители оппозиции, требующие новых выборов, отказываются от пересчета голосов, который им предлагает провести правящая партия. "Они отказались от пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей с избирательных участков. Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а в торговле выдуманными фальсифицированными выборами", - сказал Каладзе.

Также он выразил надежду, что "радикальная и безосновательная" позиция лидеров оппозиции изменится, и диалог завершится позитивным результатом, необходимым Грузии.

Как сообщалось, ранее лидер партии Саакашвили призвал грузинскую оппозицию сесть за стол переговоров с властями.