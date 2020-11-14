По состоянию на субботу, 14 ноября, в Бельгии Covid-19 умерли 14 106 человек. Смертность от коронавирусной болезни Covid-19 в стране растет, при этом отмечается тенденция к уменьшению количества новых заражений.

Об этом свидетельствуют данные института общественного здравоохранения Sciensano.

Так, в промежутке с 4 по 10 ноября в день умирал в среднем 201 заразившейся коронавирусом, сравнительно с прошлой неделей это показывает рост в 20,1%. Большему количеству умерших пациентов были от 75 лет и старше, но часть были молодыми людьми.

На прошедшей неделе зарегистрировали несколько летальных исходов в возрастной группе 25-44 лет. Самое большое количество смертей в Бельгии от коронавирусной зарегистрировали 10 ноября - 214 человек, что стало антирекордом.

При этом наблюдается тенденцию к сокращению количества новых случаев заражения коронавирусом и уменьшение госпитализаций. С 4 по 10 ноября фиксировали в среднем 6 213 заражений в день, что означает сокращение на 48% по сравнению с предыдущей неделе.

За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 525 012 человек.

Напомним, в субботу, 14 ноября, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 53 млн человек. Самое большое количество заразившихся в США, Индии и Бразилии.

Также 14 ноября зарегистрировали новый коронавирусный антирекорд в Украине. За инфекция подтвердилась у 12 524 человек.