В Национальную полицию поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства с начала избирательной кампании.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в воскресенье, 14 ноября.

"В период с 5 сентября по 14 ноября 2020 года в целом в территориальные органы Национальной полиции поступило 16 203 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2 397 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1 093 уголовных производствах: 687 - открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 406 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, 15 ноября в Украине состоится второй тур выборов депутатов и глав сельских, поселковых и городских советов в 21 регионе Украины. Повторное голосование на выборах городского головы состоится в семи городах: Сумы, Одесса, Херсон, Луцк (Волынская обл.), Краматорск (Донецкая обл.), Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.) и Украинка (Киевская обл.).

Ранее мы писали о том, как Второй аппеляционный административный суд признал результаты выборов в Харьковский горсовет недействительными из-за нарушений.