"Не были учтены 700 тысяч бюллетеней". Трамп заявил о победе в Пенсильвании
В субботу, 14 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в Филадельфии и Питтсбурге было запрещено просматривать больше полумиллиона голосов, а это означает, что он победил в Пенсильвании.
Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Twitter.
"700 000 бюллетеней не были допущены к просмотру в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, основываясь на нашей великой конституции, что мы выиграем штат Пенсильвания!" – говорится в сообщении.
Уточним, что пост президента США администрация сети пометила как такой, который не отображает официальную информацию.
"Официальные источники говорят о других результатах выборов", - говорится в пометке.
Напомним, после ситуации с выборами Дональд Трамп решил сменить цвет волос с рыжеватого на белый.
До этого мы рассказывали, что Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых также протестуют против фальсификаций выборов. Более того, он пообещал заскочить на один из них в Вашингтоне.