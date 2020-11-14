В субботу, 14 ноября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в Филадельфии и Питтсбурге было запрещено просматривать больше полумиллиона голосов, а это означает, что он победил в Пенсильвании.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Twitter.

"700 000 бюллетеней не были допущены к просмотру в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, основываясь на нашей великой конституции, что мы выиграем штат Пенсильвания!" – говорится в сообщении.

Уточним, что пост президента США администрация сети пометила как такой, который не отображает официальную информацию.

"Официальные источники говорят о других результатах выборов", - говорится в пометке.

Напомним, после ситуации с выборами Дональд Трамп решил сменить цвет волос с рыжеватого на белый.

До этого мы рассказывали, что Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых также протестуют против фальсификаций выборов. Более того, он пообещал заскочить на один из них в Вашингтоне.