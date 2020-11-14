Сегодня в Украине начался карантин выходного дня.

Украина вошла в него можно сказать на нервах: накануне локдаун пообещали саботировать почти во всех крупных городах.

Как оказалось - его саботировали даже там, где не обещали.

"Страна" разбиралась, как начался новый виток ограничений и кто их придерживался.

Киев карантинный

В Киеве, где власти, кстати, клялись все соблюдать, ситуация напоминала чересполосицу.

С одной стороны - множество заведений и магазинов были действительно закрыты.

С другой - нарушений локдауна было гораздо больше, чем весной, когда его ввели впервые. Причем игнорировали карантин куда более демонстративно.

Накануне внимание было приковано к "Эпицентру" - главному нарушителю предыдущего локдауна. Который собирался работать и на этот раз - однако сегодня стало понятно, что в торговые залы людей не впускают. А выдают лишь товары по предварительному заказу на входе, где установили кассу.

Правда, по нашей информации, в гипермаркете можно было заранее ничего не заказывать, а просто назвать менеджеру артикул товара и получить его. То есть по большому счету, торговлю просто вынесли на улицу. Но, в сравнении с весенним полным игнором карантинных требований это уже явно шаг вперед.

Другой строительный магазин - "Леруа Мерлен" - работал примерно по тому же принципу, но только на выдачу онлайн-заказов.

А вот с общепитом были скандалы. Не закрылись два заведения рестораторов Алины Косичкиной и Дмитрия Заходякина - "Хлебный" и "Редкая птица". Туда приехала полиция с автоматами, администрация заведения пыталась спорить с правоохранителями, но кафе пришлось закрыть.

Пыталось работать и заведение Holy Burger, но после приезда полиции посетителей попросили уйти.

В некоторые ТРЦ Киева можно было заходить - например, в "Проспект" на Черниговской. Там были открыты двери у ряда магазинов, которые по идее не должны были работать - "Эльдорадо", "Алло" и "Фокстрот". На них висят объявления о выдаче онлайн-заказов, но по факту можно заходить и покупать товары сразу.

Наиболее скандальная история вышла со спортивным клубом "5 элемент", который принадлежит Петру Порошенко. Клуб, как оказалось, активно принимает посетителей.

После попытки наших журналистов, представившись, взять комментарий у охраны, заведение как бы "закрыли". Однако на видео и фото видно, что клуб работает на полную катушку.

То есть Петр Алексеевич после этой истории имеет все шансы снискать лавры "Эпицентра", который демонстративной нарушал карантин в предыдущий локдаун.

Наконец, работали множество небольших магазинов, расположенных, например, в метро - те, которые торгуют цветами, мобильной электроникой, разными безделушками.

Полиция на что-то реагирует, но часто даже не появляется там, где нарушают карантин.

При этом, как сообщают СМИ, некоторые рестораны работают "для своих" - пропуская лишь, кого надо. Например Fabius возле спортбазы "Динамо". Также открыто элитное заведение Queen Country Club в Конча-Заспе.

Были также попытки открыться под неким благовидным предлогом. Например, "Розетка" выставила в торговом зале чипсы (мол, торгует продовольствием), а гаджеты прикрыла пленкой. Но в реальности можно подойти на кассу и заказать их.

Одним из тех, кто держится на плаву даже в карантин выходного дня - "Макдональдз", который привычно перешел на работу через окошко.

В очереди на макдрайве сегодня можно было простоять и по 40 минут.

Бунтующий Львов

Интересная ситуация сложилась во Львове, власти которого вчера официально отказались придерживаться карантина - и объявил выходные дни рабочими.

Как выяснила "Страна", в городе закрывают рынки и торговые центры, но рестораны, кафе и бары работают почти повсеместно. Как и магазинчики с одеждой в центре города. Полицейских нарядов или дружинников на улицах почти не было.

Настроения в городе такие - лучше платить штраф, чем закрываться.

Рынкам, как уже говорилось, повезло меньше. С утра правоохранители успели заблокировать рынки "Шувар", "Краковский", "Галицкое перехрестя" и "Пивденный". Однако и там торговцы пытались работать - даже через конфликты с полицией.

Правоохранители пытались показать, что держат ситуацию под контролем - провели показательный рейд в одну из пиццерий (правда, клиентов оттуда, в отличие от Киева, не выгоняли).

Интересно, что рестораны, которые известны далеко за пределами Львова - например, "Криївка" или "Мазох" - никто не проверял. И нужно ли говорить, что они также работают.

Также интересная история вышла с концертом группы "Бумбокс", которая отыграла во Львове пятничный концерт, после чего полиция зашла и составила протокол.

Правда, сама полиция сообщила, что организаторов оштрафовали за нарушение правил карантина, а концерт разогнали. Но на самом деле шоу не только продолжалось до 22.00, но артисты еще и выходили "на бис".

"Честно говоря, полиции вообще не видела. Возможно, где-то и были, протокол какой-то написали. Но концерт был. Запускали в масках и проверяли температуру. При входе были еще и бесплатные маски для тех, кто забыл. Антисептики само собой стояли повсюду", - рассказала "Стране" львовянка Елена Авилкина, которая побывала на концерте.

Фото Анастасии Абрамец

Это, конечно, еще была не суббота с ее карантином выходного дня, но случай весьма показательный и многое говорящий о работе полиции.

Мэр города Андрей Садовой, которому через воскресенье переизбираться во втором туре, сегодня усиленно создавал впечатление, что сражается с некими темными силами, которые мешают бизнесу работать. И заявил через Facebook, что во Львове функционирует "скорая юридическая помощь" для тех, кого пытаются закрыть.

Что в других городах?

На другом краю страны - в Славянске - тоже сначала пытались не подчиняться. Но там полиция достаточно быстро позакрывала многие заведения, которые пытались продолжать работать.

В Одессе, как сообщают местные СМИ, открыты несколько торговых центров, а также почти все кафе. Видео с ними публикуют жители приморского города.

В Харькове сегодня многие торговцы вышли работать на вещевой рынок "Барабашово", но полиция пыталась им помешать.

В Днепре, где мэр Борис Филатов объявил вчера, что карантина не будет, его местами нет. В одном из торговых центров закрыт для вида первый этаж - но можно пройти на второй, и там все работает.

При этом в Днепре многие сетевые рестораны и организации закрылись - к примеру "Мафия". Они работают лишь на самовывоз и доставку.

Что показал первый день уикенд-локдауна?

Очевидно, что нарушений - причем демонстративных - на этот раз гораздо больше, чем было весной. При первой возможности предприниматели открываются и стараются хоть что-то заработать.

Со своей стороны полиция ко многим нарушениям относилась "понимающе". Не было впечатления, что на ликвидацию саботажа были брошены все силы. А в регионах правоохранители явно работали в унисон с местными властями.

У части нарушений (как во Львове, например) отчетливый предвыборный подтекст. Но в целом прецедент довольно опасный - многие города под тем или иным предлогом решили "забить" на карантин. То есть открыто саботировать решение центральной власти.

И это, конечно, вопрос к самой власти.

О том, что такой саботаж будет, было понятно сразу - многие города столь же демонстративно нарушали и адаптивный карантин. И, если завтрашний день будет таким же, как и суббота - то на следующих выходных можно ждать, что двери откроют те заведения, которые сегодня были закрыты.

В соцсетях обсуждают, что "гибридный карантин" нанес серьезный удар по имиджу Зеленского.

"А вот это уже важно, это уже не звоночки, а колокола бьют.

Восемь (!) областных городов, восемь (!) мэров отказались выполнять решение Кабмина о «карантине выходного дня». То есть по сути взяли и послали центральную власть в ж...

Я сейчас не о целесообразности такого гибридного карантина (по этой теме можно почитать мой предыдущий пост), я о том, что этот публичный демарш - доказательство того, что рычаги управления вот-вот могут быть потеряны окончательно. И это уже не про децентрализацию, друзья. Это большой разговор о том, что местные власти не уважают, не прислушиваются, не боятся и не ориентируются на власть центральную. Сразу после выборов я говорила, что очень опасаюсь, чтобы так неумело проводимые сегодня процессы децентрализации на фоне ошибок центральной власти не сепаратизировали еще больше разные части Украины и местные элиты. На мой взгляд, это сейчас не меньший, а то и больший вызов, чем коронакризис, который стоит перед президентом Зеленским", - пишет журналистка Алеся Бацман.

"Власти должны были прогнозировать, что региональные чиновники начнут массово саботировать их решения, когда вводили новый карантинный пакет.

Расползание системы управления начинается с деградации правоохранительных органов и принятие туда на работу случайных, набранных по объявлению людей.

В связи с отсутствием в стране принципа неотвратимости наказания, умноженного на экономическую недальновидность, политическую легкомысленность и отсутствие компенсаторных идей и решений для бизнеса, региональные начальники обязательно пойдут ещё дальше в вопросах независимости от центра.

Удостоверившись, что за неисполнение законов и актов правительства и президента им ничего не будет, рано или поздно они зайдут в сферу самостоятельной правоохранительной, судебной, экономической, а может и внешнеполитической активности.

Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо, просто навести порядок в этом уже никто не сможет, потому что вместе с этим вызовом власть продолжает курс внешнего управления, теперь уже столкнувшегося и с внутренней дезорганизацией.

Без жёсткой кадровой зачистки правоохранительной системы и её возврата к украинским кадровым решениям, отказа от иностранных указаний, советов, заданий и поручений, страна не пойдёт вперёд.

Объединительной линией для всех может стать только резкое наведение порядка, изменение курса в правоохранительной сфере, массовая замена правоохранительных начальников и конкретные меры по обеспечению независимости страны от внешнего влияния.

Ясно, что этого не произойдёт и никто к этому не готов, но другого выхода нет. Впереди ползучий хаос", - пишет Андрей Портнов.