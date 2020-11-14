Испанская национальная полиция и налоговое агентство при поддержке Европола сумела разоблачить организованную преступную группировку, в которую входили граждане Украины и Латвии. Они продавали оружие и отмывали деньги.

Об этом говорится на сайте Европола.

"Оперативные действия состоялись 12 ноября в испанских провинциях Аликанте, Барселона и Валенсия. Преступная сеть, состоявшая из латышиских, испанских и украинских граждан, незаконно перевозила российское оружие и взрывчатку на коммерческих судах из Украины. В основном, оно шло в Северную Африку и Ближний Восток, обходя международное эмбарго", - говорится в сообщении.

Среди поставляемого оружия, утверждают правоохранители, были даже танки.

"Преступная группа была хорошо развита и осуществляла сложную преступную деятельность на международном уровне, включая освобождение из тюрьмы капитана судна, который был задержан греческими властями за незаконный оборот оружия", - говорится в тексте сообщения.

Обнаружить группировку удалось после того, как между их лидерами начались раздоры, что привело к потере контроля над ситуацией.

Напомним, Национальная полиция Украины разоблачила транснациональную преступную группировку, члены которой вербовали украинцев для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.

Как сообщала "Страна", Германия пытается справиться с потоком украинских нелегалов-заробитчан, которые всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть в страну в условиях карантинных ограничений.