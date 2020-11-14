Власти назвал дату апокалипсиса, если отменить карантин в Украине
Украина должна вводить дополнительные противоэпидемические меры, так как без них уже через месяц наступит коллапс отечественной медицинской системы.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба Минздрава.
"Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря получим апокалипсис медицинской системы, когда все койки будут заполнены", — подчеркнул глава Минздрава, комментируя решение правительства о введении карантина выходного дня.
По его словам, это решение было взвешенным и принималось с учетом мнений и рекомендаций украинских эпидемиологов и врачей-практиков.
Напомним, сегодня в Украине начался карантин выходного дня. Мы подробно писали, что закрыто до понедельника.
Ранее министр Степанов обратился к рестораторам и призвал их соблюдать карантин.