Украина должна вводить дополнительные противоэпидемические меры, так как без них уже через месяц наступит коллапс отечественной медицинской системы.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает пресс-служба Минздрава.

"Если не сделать эти шаги, то на 15-20 декабря получим апокалипсис медицинской системы, когда все койки будут заполнены", — подчеркнул глава Минздрава, комментируя решение правительства о введении карантина выходного дня.

По его словам, это решение было взвешенным и принималось с учетом мнений и рекомендаций украинских эпидемиологов и врачей-практиков.

Напомним, сегодня в Украине начался карантин выходного дня. Мы подробно писали, что закрыто до понедельника.

Ранее министр Степанов обратился к рестораторам и призвал их соблюдать карантин.