Львовский концерт группы "Бумбокс", на который прибыла группа правоохранителей, исполнители довели до конца. А после этого несколько раз выходили "на бис".

Об этом рассказала "Стране" львовянка Елена Авилкина, которая побывала на выступлении.

"Честно говоря, полиции вообще не видела. Возможно, где-то и были, протокол какой-то написали. Но концерт был. Запускали в масках и проверяли температуру. При входе были еще и бесплатные маски для тех, кто забыл. Антисептики само-собой стояли повсюду", - сказала она.

Уточняется, что всего на концерте присутствовали несколько сотен человек. Некоторые из них были без масок. Стоимость билета составляла от 700 до 1400 грн.

Более того, в том же клубе на 19 ноября анонсировано выступление белорусской группы "Ляпис-98". По словам организаторов, выступление "Бумбокса" проходило с соблюдением карантинных требований.

Напомним, в пятницу, 13, львовская полиция заявила о том, что прервала выступление группы "Бумбокс", который проходил с нарушением карантинных мероприятий. Чуть позже правоохранители показали кадры, как "пресекли" выступление группы.