На востоке - первый снег, в Киеве - дождь. Прогноз погоды на воскресенье, 15 ноября
Днем в воскресенье, 15 ноября, на востоке Украины ожидается снег, в других областях, включая Киевскую, синоптики прогнозируют дождь.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях завтра будет снег и мокрый снег. Ночью температура до -3, днем от 0 до +3 градусов.
В центральной и северной частях Украины пройдут дожни, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем +4...+6 градусов.
На Западе будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем – до 10 тепла.
На Юге также облачно и сухо. Температура днем +5...+8 градусов.
В столице 15 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 тепла.
Напомним, ранее синоптик рассказал, выпадет ли первый снег на этой неделе.
Также синоптики рассказывали, какой будет погода в ноябре.