Днем в воскресенье, 15 ноября, на востоке Украины ожидается снег, в других областях, включая Киевскую, синоптики прогнозируют дождь.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях завтра будет снег и мокрый снег. Ночью температура до -3, днем ​​от 0 до +3 градусов.

В центральной и северной частях Украины пройдут дожни, ночью местами с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​+4...+6 градусов.

На Западе будет облачно, но без осадков. Температура воздуха днем ​​– до 10 тепла.

На Юге также облачно и сухо. Температура днем +​​5...+8 градусов.

В столице 15 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем ​​+4...+6 тепла.

Напомним, ранее синоптик рассказал, выпадет ли первый снег на этой неделе.

Также синоптики рассказывали, какой будет погода в ноябре.