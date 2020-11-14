Статические огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8 завершились неудачей.

Об пишет портал space.com.

По информации издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой.

Отмечается, что испытания ракеты прошли на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Статистические огневые тесты предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты. После проверки у Starship обнаружили расплавленные детали. В результате SpaceX потеряла контроль над ракетой.

Однако хорошие результат показал предохраняющий клапан ракеты. Благодаря ему повышенное из-за неисправности давление внутри аппарата снизилось, что позволило избежать взрыва в носовой части Starship.

Позднее глава компании Илон Маск написал в Twitter, что причину неполадки установить пока не удалось.

Отметим, что почти все испытания прототипов заканчивались неудачно. В ноябре 2019 года Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность, затем, в феврале 2020 года, Starship SN1 разорвался на части во время наддува жидким азотом. Весной Starship SN3 и SN4 также взорвались сразу после запуска. Один прототип также лопнул при наддуве жидким азотом, а второй взорвался из-за утечки топлива. Тогда глава Маск объяснил неудачу человеческим фактором.

Согласно замыслу Маска, в будущем Starship сможет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.