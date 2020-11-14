Названа причина смерти актера Армена Джигарханяна
Окружение российского актера Армена Джигарханяна, который скончался сегодня утром, утверждает, что причиной трагедии стал отказ почек.
Об этом рассказал друг знаменитости Артур Согоманян, передает "Московский комсомолец".
Армен Борисович попал в больницу в середине октября. У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение. И тут стали отказывать почки", - сказал он.
В то же время Согоманян рассказал, что проблемы с почками у Джигарханяна были давно.
"Еще до больницы, когда он находился дома, было так - выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Уже в больнице ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, и врачи пытались запустить почки", - рассказал он.
Также друг актера рассказал о последних днях легенды кинематографа.
"Но, мне кажется, он понимал, что уходит. В последнее время, дома он говорил Людмиле, медсестре, которая жила при нем постоянно: "Очень хочется пожить". Казалось бы, он человек одинокий, но он так любил жизнь, так держался за неё, а она за это держала его. Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление что ли. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?" А сегодня в шесть утра у него остановилось сердце", - уточнил Согоманян.
Напомним, в субботу, 14 ноября, на 85-м году жизни скончался российский актер театра и кино Армен Джигарханян.
Также "Страна" рассказывала, этим летом легендарного актера Армена Джигарханяна госпитализировали с инсультом. Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что причиной мог стать сидячий образ жизни, который вел мужчина из-за карантина.