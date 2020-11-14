В субботу, 14 ноября, на НСК "Олимпийский" установили несколько разновидностей уличных тренажеров, которые якобы должны быть альтернативой закрытым на выходных фитнес-центрам.

Об этом сообщает пресс-служба руководства стадиона на Facebook.

"Где заниматься спортом, если залы и фитнес-центры закрыты? Наш ответ – открытое пространство на "Олимпийском". С сегодняшнего дня на постоянной основе на главное арене Украины функционируют 17 крутых тренажеров на все группы мышц, установленные компанией Новая почта", - говорится в сообщении.

В связи с этим людей призвали "одеваться теплее и бежать на стадион тестировать новинки".

Уличные тренажеры на НСК "Олимпийский". Фото: facebook.com/olympic.nsc

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует карантин выходного дня, инициированный Минздравом. Разрешается работать продуктовым магазином, автозаправкам, аптеки, банки, почта и ветеринарные магазины.

Также "Страна" рассказывала, что полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение ограничений в рамках карантина выходного дня, начавшего действовать 14 ноября.