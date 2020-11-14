На украинско-российской границе недалеко от села Порозок Великописаривского района Сумской области был задержан "УАЗ", который перевозил икру горбуши.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"О возможной незаконной перевозке товаров на этом участке государственной границы пограничников проинформировали сотрудники СБУ. Общий наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России", - говорится в сообщении.

Во время задержания УАЗ начал опасно маневрировать и застрял на бездорожье. Затем водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России.

В кузове авто были обнаружены 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикетками на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

"Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар в установленном порядке будет передан сотрудникам фискальной службы. Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в сентябре пограничники перехватили 600 кг контрабандной икры на миллион гривен.

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