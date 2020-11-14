Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что останавливать работу подземного и наземного транспортов нельзя, поскольку это приведет к полному локдауну. Его Украина не выдержит.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на Facebook.

"Сейчас много так называемых экспертов начали, извините, пожалуйста, разводить демагогию сравнивать. Условно говоря, а что делать с метро, а что делать с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - сказал он.

Степанов также уточнил, что если карантин выходного дня не приведет к уменьшению распространения коронавируса, то это существенно увеличит нагрузку на медицинскую систему.

Степанов рассказал, почему не будут закрывать метро и общественный транспорт. Смотреть с 07:10. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует карантин выходного дня, инициированный Минздравом. Разрешается работать продуктовым магазином, автозаправкам, аптеки, банки, почта и ветеринарные магазины.

Также "Страна" рассказывала, что полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение ограничений в рамках карантина выходного дня, начавшего действовать 14 ноября.