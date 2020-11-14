Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к бизнесменам, призвав из закрыть заведения, чтобы спасти человеческие жизни.

Об этом он заявил во время брифинга в субботу, 14 ноября.

"Если вы закрыли свой ресторан, свое кафе и не работаете в субботу и воскресенье, думайте о том, что вы точно в этом случае спасете жизнь одного человека", - сказал Степанов.

Кроме того, министр напомнил о планах Кабмина разработать механизм поддержки предпринимателей в это тяжелое для экономики время.

Напомним, сегодня в Украине начал действовать карантин выходного дня. "Страна" подробно писала, что закрыто до понедельника.

Тем временем в Черновцах сотни предпринимателей перекрыли дорогу из-за карантина выходного дня.