Львовские правоохранители показали кадры с концерта группы "Бумбокс" в городе, который проходил с нарушением карантинных норм.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мер", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что организаторы мероприятия не обеспечили соблюдение необходимой дистанции между зрителями, а некоторые из пришедших не имели масок.

По данному факту, как видно на фото, уже составили административный протокол. Организаторам грозит наказание в виде штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Во Львове разогнали концерт "Бумбокса". Фото: lv.npu.gov.ua

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