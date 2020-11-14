С субботы, 14 ноября, подразделения российской военной помощи начинают патрулирование в зонах ответственности "Север" и "Юг" на территории Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА "Новости" в Телеграме.

Кроме того, Россия будет осуществляет непрерывное взаимодействие с генштабами ВС Азербайджана и Армении, чтобы предотвратить возможные инциденты.

По данным "Sputnik Armenia", также начался обмен телами погибших в районе Шуши. Накануне армянская сторона передала азербайджанцам около 30 тел. В свою очередь азербайджанская сторона передала армянской около 100 тел.

Обмен телами также проходит при содействии российских миротворцев в Карабахе, согласно заявлению от 10 ноября 2020 года.

Кроме того, Минобороны РФ опубликовало новую карту с обстановкой в Карабахе.

Напомним, ночью 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали историческое соглашение по Карабаху. Оно знаменует по большому счету конец войне.

Ранее "Страна" подробно писала, о чем договорились по Карабаху Алиев, Пашинян и Путин.