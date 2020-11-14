Прощание с российским актером Арменом Джигарханяном, который скончался сегодня, планируется на вторник, 17 ноября.

Об этом рассказал заведующий труппой театра Джигарханяна Вячеслав Дьяченко, передает "ТАСС".

"Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято", - сказал он.

В то же время друг артиста Артур Согомонян рассказал, что прощание пройдет в самом театре, если на то будет разрешение от местных властей. Похоронят Джигарханяна на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Напомним, в субботу, 14 ноября, на 85-м году жизни скончался российский актер театра и кино Армен Джигарханян.

Также "Страна" рассказывала, этим летом легендарного актера Армена Джигарханяна госпитализировали с инсультом. Его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что причиной мог стать сидячий образ жизни, который вел мужчина из-за карантина.