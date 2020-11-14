В субботу, 14 ноября, около трех сотен предпринимателей коммунального предприятия "Калиновский рынок" в Черновцах перекрыли движение транспорта на улице Старожучковский путь, требуя отменить карантин выходного дня.

Об этом рассказывает "УНИАН".

"Сегодня в 9:00 группа предпринимателей собралась на рынке, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли в связи с введением новых карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Один из предпринимателей Василий Шкробанец рассказал, что из-за карантина тысячи людей останутся без работы и заработка.

"Поэтому мы решили сегодня собраться, чтобы обратить внимание власти на наши проблемы", - рассказал он.

В качестве протеста люди решили непрерывно ходить по пешеходному переходу, не пропуская ни одно транспортное средство.

В Черновцах предприниматели вышли на акцию протеста. Видео: YouTube/Молодий Буковинець

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует карантин выходного дня, инициированный Минздравом. Разрешается работать продуктовым магазином, автозаправкам, аптеки, банки, почта и ветеринарные магазины.