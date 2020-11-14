Соперник Кличко по рингу приехал разруливать "стрелку" между арабским криминалитетом и чеченцами. Видео
Боксер-супертяж сирийско-ливанского происхождения Мануэль Чарра решил "разрулить" конфликт между арабским криминальным кланом и чеченцами, проведя в немецком городе Нойкельн переговоры с участием обеих сторон.
Кадры спортсмен опубликовал у себя на странице в Instagram.
"Братья, примиритесь и будьте добры друг к другу, бойтесь Бога. Как известно, вокруг нас, и вы это знаете, поджидают враги. Поэтому я приглашаю вас и надеюсь, что вы будете спокойны и рассудительны, как это заповедал нам Посланник Бога, да благословит его Бог и дарует ему мир", - говорится в сообщении.
По информации журналистов DW, встреча якобы проводилась по согласованию с полицией. Однако уже через несколько часов правоохранители опровергли эту информацию. Похожую позицию заняла и чеченская община.
Переглянути цей допис в Instagram
Их представитель рассказал, что ничего не знает о встрече в мечети при посредничестве ливанского боксера.
О чем речь?
На прошлых выходных в Берлине произошло несколько нападений и массовых драк, в которых участвовали выходцы из Чечни и арабы. Во время инцидента использовались ножи и молотки, из-за чего ранения получили 11 человек.
В свою очередь полиция уже начала расследование по данным фактам, однако раскрывать какие-либо детали пока не спешит. Также правоохранители не дали точное ответа о том, что послужило причиной драк – передел сфер влияния или обычная бытовая ссора.
Мануэль Чарр известен украинцам как соперник Виталия Кличко в бою за титул чемпиона мира по боксу по версии World Boxing Council, который проходил в Москве в сентябре 2012 года.
Напомним, в Берлине, где ужесточили карантин из-за коронавируса, неизвестные повредили экспонаты, облив масляной жидкостью около 70 из них. Происшествие произошло на Музейном острове.