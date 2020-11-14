Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после выборов решил избавиться от рыжего цвета волос.

Об этом рассказал журналист Дмитрий Смирнов у себя в Telegram-канале.

"Больше не рыжий: Дональд Трамп поседел после выборов", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике Трамп запечатлен во время общения с чиновниками. При этом заметно, что цвет волос лидера Белого дома действительно изменился.

Впрочем, не факт, что Трамп так быстро успел поседеть. Скорее всего, он покрасил волосы в жемчужно-русый цвет, который выглядит более натурально.

До этого мы рассказывали, что Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых также протестуют против фальсификаций выборов. Более того, он пообещал заскочить на один из них в Вашингтоне.

Ранее "Страна" писала, что в Вашингтон со всех штатов съезжаются сторонники Трампа на марш в его поддержку, который состоится 14 ноября.