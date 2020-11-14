Экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский, который ранее подал в отставку, сообщил, что деньги из "коронавирусного фонда", выделенные на дорожное строительство, были присвоены шестью компаниями, которые регулярно выигрывают тендеры по программе "Большого строительства".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, с начала "Большого строительства" были внесены изменения в требования к тендерной документации.

"По странному "стечению обстоятельств" новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцы "судьбы", или "картель", как их называют коллеги. Выигрывать вкусные тендеры могут только они. Но если присмотреться – эти компании не всегда строят дороги непосредственно, а перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%", – пишет он.

Как подсчитал Уманский, на все выигранные тендеры эти компании получили около 36 млрд грн – такую сумму получил дополнительно "Укравтодор" из фонда борьбы с COVID-19 на "Большое строительство".

Для наглядности экс-чиновник опубликовал схему, как и сколько средств, по его данным, разворовалось из ковидного фонда.

"То есть, без этих "шаловливых ручек" можно было бы построить ту же протяженность дорог и (внимание!) не трогать "грязными ручками" ковидный фонд, лишая ресурса больных людей и больную экономику. Но есть факт – ковидный фонд искусственно потратили. Средства исчезли. Но где-то появились?", – отмечает бывший советник главы ОП.

"Страна приближается к экономическому армагеддону", – подытожил он.

Напомним, весной Рада одобрила создание фонда борьбы с коронавирусом. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

В июне депутаты разрешили выделить часть денег фонда на строительство дорог. Всего на эти цели было заложено 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 10 ноября потрачено 61% запланированных на дороги средств (20,6 млрд грн).