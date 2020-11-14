В Киеве - плюс тысяча заболевших за сутки. Минздрав опубликовал свежую статистику коронавируса по регионам
Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на утро субботы, 14 ноября.
Об этом говорится на странице "Коронавірус у регіонах" в Telegram.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 14 ноября:
Киев-49699 (+1053)
Винницкая — 13627 (+260)
Волынская — 18433 (+429)
Днепропетровская-20535 (+626)
Донецкая-16632 (+607)
Житомирская — 21597 (+459)
Закарпатская — 19214 (+382)
Запорожская — 17616 (+805)
Ивано-Франковская — 27417 (+593)
Киевская — 23801 (+698)
Кировоградская-3572 (+71)
Луганская — 5080 (+140)
Львовская — 36561 (+561)
Николаевская — 11944 (+298)
Одесская-32090 (+758)
Полтавская-14800 (+473)
Ровенская — 24579 (+534)
Сумская — 17437 (+656)
Тернопольская — 23330 (+318)
Харьковская — 46886 (+749)
Херсонская-6752 (+267)
Хмельницкая — 22450 (+496)
Черкасская — 12315 (+642)
Черновицкая — 27511 (+371)
Черниговская — 11298 (+278)
Напомним, по состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине подтвердились 12 524 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 525 176 человек.