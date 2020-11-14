Министерство здравоохранения Украины опубликовало карту распространения коронавируса по регионам страны по состоянию на утро субботы, 14 ноября.

Об этом говорится на странице "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 14 ноября:

Киев-49699 (+1053)

Винницкая — 13627 (+260)

Волынская — 18433 (+429)

Днепропетровская-20535 (+626)

Донецкая-16632 (+607)

Житомирская — 21597 (+459)

Закарпатская — 19214 (+382)

Запорожская — 17616 (+805)

Ивано-Франковская — 27417 (+593)

Киевская — 23801 (+698)

Кировоградская-3572 (+71)

Луганская — 5080 (+140)

Львовская — 36561 (+561)

Николаевская — 11944 (+298)

Одесская-32090 (+758)

Полтавская-14800 (+473)

Ровенская — 24579 (+534)

Сумская — 17437 (+656)

Тернопольская — 23330 (+318)

Харьковская — 46886 (+749)

Херсонская-6752 (+267)

Хмельницкая — 22450 (+496)

Черкасская — 12315 (+642)

Черновицкая — 27511 (+371)

Черниговская — 11298 (+278)

Напомним, по состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине подтвердились 12 524 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 525 176 человек.