Бывшая супруга Армена Джигарханяна, которого не стало в ночь на 14 ноября, Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на смерть артиста.

Об этом она рассказала изданию "Газета.Ru".

"Я уже объясняла эту ситуацию, что его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен", — рассказала Цымбалюк-Романовская.

Она заявила, что актер три года находился в очень плохом состоянии, практически без сознания.

"Если бы я была рядом, все было бы совсем по-другому. Конечно, понятно, что возраст, но хотя бы мы все бы его видели, он выходил бы на сцену и делал все, что хотел. А не вот так — в инвалидной коляске и никого не узнает", — заключила она.

Напомним, Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября.

Как сообщалось, в июне в Москве экстренно госпитализировали Армена Джигарханяна. У него был инсульт.