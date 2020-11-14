Количество зараженных коронавирусом в мире, по состоянию ну утро субботы, 14 ноября, перевалило за 53 млн человек. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джона Хопкинса.

Так, на утро субботы количество жертв коронавируса достигло отметки в 1 302 008 человек. Заражены 53 367 757 человек. Больше всего заболевших в Соединенных Штатах – там подтвердились 10 736 082 случая заражения. Количество летальных случаев – свыше четырех млн человек.

На втором месте оказалась Индия, где официально заболели 8 773 479 человек. Скончались от болезни 164 737 больных.

Также "Страна" рассказывала, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире за сутки. Так, за последний день на Земле больных Covid-19 пациентов стало больше на 628 136 человек.