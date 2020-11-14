По состоянию на утро субботы, 14 ноября, в Украине подтвердились 12 524 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло отметки в 525 176 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

Так, за последние 24 часа количество заболевших увеличилось на 12 524 человек. Умер за последние сутки 191 пациент. Всего с начала эпидемии скончались 9 508 граждан.

Выздоровели за день 4 953 украинцев. Всего под подозрением находятся 592 077 пациентов.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине действует карантин выходного дня, инициированный Минздравом. Разрешается работать продуктовым магазином, автозаправкам, аптеки, банки, почта и ветеринарные магазины.

Также "Страна" рассказывала, что вчера в Киеве подтвердились 1 083 новых случая заражения коронавирусом.