За последние сутки в Польше, которая внесена украинским Минздравом в "красную" зону по коронавирусу, зафиксировали рекордную смертность от Covid-19 с начала пандемии. За сутки от осложнений заболевания скончались более 500 поляков.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Минздрав страны.

Так, за последние 24 часа вследствие коронавируса в Польше умерло 548 человек, 119 из которых обладали хорошим здоровьем и не жаловались на самочувствие.

Всего в стране за сутки коронавирус выявили у 25 571 гражданина, что близко к антирекорду в 27 тысяч. Отмечается, что самая высокая заболеваемость в Силезском воеводстве, где обнаружено 4 тысячи больных, а также в Нижнесилезском, Великопольском и Мазовецком воеводствах.

С начала пандемии коронавируса в Польше было зафиксировано 691 118 заражений, всего скончалось 10 045 пациентов и еще 282 215 человек успешно излечились.

Напомним, власти Польши заявили о введении новых ограничений в стране после того, как было подтверждено почти 25 000 новых случаев заражения коронавируса. Такое же решение приняли и в Литве, где также был зафиксирован антирекорд.

Как сообщала "Страна", за прошедшие сутки в Румынии зафиксировали 9 714 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом. Правительство Румынии усилило карантинные ограничения из-за роста заболеваемости Covid-19.