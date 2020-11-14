Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о двух возможных сценариях развития ситуации с заболеваемостью в стране в связи с наложением эпидемий гриппа и коронавируса.

Свои прогнозы он представил в эфире ток-шоу "Голос народа" телеканала "112 Украина".

По словам чиновника, активной циркуляции гриппа в Украине пока нет.

"Я говорил, что мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали. В то же время мы видим рост гриппоподобных заболеваний, и здесь может быть два сценария. Может быть сценарий, который мы наблюдали в южном полушарии, когда карантин, применявшийся против коронавируса, сработал против гриппа и гриппоподобных заболеваний. И может быть суперинфекция, когда сочетается коронавирус с гриппом - и это довольно тяжелое течение заболевания", - сказал Ляшко.

Он добавил, что карантинные ограничения, которые применяются для уменьшения распространения коронавируса (соблюдение дистанции и ношение масок) являются профилактическими и для гриппа.

Ранее Ляшко сообщил, что употребление сладостей может привести к тяжелому течению коронавирусной болезни.

"Страна" приводила слова главного санврача о том, по какой цене власти хотели бы закупать вакцину от коронавируса.