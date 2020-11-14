Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение ограничений в рамках карантина выходного дня, начавшего действовать 14 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Уточняется, что с начала недели начато более 20 уголовных производств за нарушение карантина и составлено более 3 тысяч административных протоколов.

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что сейчас работает около тысячи рейдовых групп, но их количество будет увеличено. Они будут проверять соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

"Всего с начала действия карантина составлен 50,5 тысячи административных протоколов. По результатам их рассмотрения судами наложены штрафы почти 20 миллиардов гривен. За неделю рассекречено 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22 часов", - сказал он.

Также по словам Клименко, среди населения будут проходить "разъяснительные работы".

Напомним, "Страна" выяснила, как Киев готовится к карантину выходного дня и какие меры Национальная полиция примет для контроля над соблюдением локдауна.

Как сообщала "Страна", заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие меры будут применяться к нарушителям карантина "выходного дня".