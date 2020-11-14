Во Всемирной организации здравоохранения сообщили о новом антирекорде заболеваемости коронавирусом в мире за сутки. Так, за последний день на Земле больных Covid-19 пациентов стало больше на 628 136 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Это рекордный прирост заболевших за одни сутки с начала пандемии", - указано в сообщении.

Самые высокие показатели в Европе (291 тысяча), а также Северной и Южной Америке (234 тысячи). Из стран лидером по заболеваемости коронавирусом стали Соединенные Штаты - 142 076 пациентов за сутки. Всего в стране зафиксировали более 10 миллионов случаев коронавируса, а скончалось с начала пандемии более 240 тысяч человек.

На втором месте оказалась Бразилия с заболеваемостью 48 331 в сутки и смертностью 163 373 с начала пандемии. За этот же период времени всего переболело более пяти миллионов.

Замыкает тройку Индия, где за сутки нашли почти 45 тысяч новых зараженных. В стране с начала пандемии коронавирусом переболело 8,7 миллионов, а умерло - 128 668 граждан.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали, что Украина сможет получить первую партию зарегистрированной вакцины от короанвируса во втором квартале 2021 года.

Как сообщала "Страна", в Европе считают, что запрет на авиаперелеты оказался неэффективной мерой сдерживания пандемии коронавируса.