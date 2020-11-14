Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета сделал субботы и воскресенья в ноябре рабочими, чтобы не придерживаться введенного правительством карантина выходного дня.

Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, субботы и воскресенья до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ. Также обратились в Кабмин об отмене карантина выходного дня и просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать!" - написал Марцинкив.

Он отметил, что субботы и воскресенья будут рабочими для:

Субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);

Торгово-развлекательных центров;

Субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

Учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;

Спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Рынков.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Садовой объявил субботы и воскресенья рабочими, чтобы не соблюдать карантин выходного дня.

Также мы писали, что в Минздраве рассказали, чего хотят добиться введением карантина выходного дня.