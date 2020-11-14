Депутат нижней палаты парламента Беларуси Мария Василевич заявила о подготовке изменений в закон "О гражданстве Республики Беларусь" - в него хотят внести новые причины лишения белорусского гражданства.

Об этом сообщает "БелТА".

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси. В новом законопроекте также исключаются случаи, когда прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление", - сообщила Василевич.

Ранее "Страна" сообщала, что Лукашенко пригрозил закрыть границу Беларуси для украинских товаров. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время четырехчасовой встречи с политическим обозревателям из нескольких стран.

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