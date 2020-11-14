В Монреале не нашли захватчиков здания Ubisoft. Скриншот из видео

Полиция Монреаля сообщила о продолжающейся эвакуации гражданских из предположительно захваченного здания, однако нападавших так и не нашла. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции города в Twitter.

"Офицеры были отправлены к месту после звонка 911. Специализированные сотрудники полиции на месте осматривают помещения. Сообщений о травмах нет. Пока угроз не обнаружено. Эвакуация здания продолжается", - указано в сообщении. 

В Монреале не нашли захватчиков здания Ubisoft. Скриншот из видео

В Монреале не нашли захватчиков здания Ubisoft. Скриншот из видео

Также в соцсетях появилось видео сопровождения полицейским эвакуированных из здания. Угроза все еще неизвестна, правоохранители.

В Монреале не нашли захватчиков здания Ubisoft

Напомним, в канадском Монреале 13 ноября проводится полицейская спецоперация. По данным СМИ, там произошел захват заложников в офисе компании Ubisoft. 

Также "Страна" писала о том, как в октябре в Берлине неизвестный с двумя заложниками забаррикадировался в банке. Позже он отпустил людей.

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