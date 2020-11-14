Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции, где на днях ужесточили карантин, заявил, что когда вакцина от коронавируса станет доступной, правительство предоставит ее всем грекам бесплатно.

Об этом сообщает агентство AP.

Премьер сделал это заявление, председательствуя на министерском совещании по поводу правительственной стратегии вакцинации против Covid-19. По его словам, в Греции наблюдается возобновление распространение вируса, что оказывает давление на систему здравоохранения страны.

"Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо... Именно поэтому она будет предоставляться бесплатно всем без исключения", - сказал Мицотакис.

В четверг Греция объявила о рекордном количестве новых смертей от коронавируса. В настоящее время в стране зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев заболевания, 959 летальных.

Напомним, что Греция в конце октября объявила локдаун из-за коронавируса.

Также мы писали, что половина будущих вакцин от Covid-19 зарезервирована богатыми странами, они заказывают по 10 доз на человека.