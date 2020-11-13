Во Львове мужчина умер от падения на тротуар после аварии с автобусом. Жертвой оказался пенсионер из области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

"Всех, кто владеет информацией, которая поможет установить обстоятельства смерти 69-летнего жителя одного из сел Жовковского района, просим заявить о своем желании на оперативную линию 102 или в ближайший территориальный подразделение полиции", - указано в сообщении.

Так, в полицию поступило сообщение о смерти пенсионера в результате ДТП по улице Гринченко во Львове. Погибшим оказался 69-летний житель одного из сел Жовковского района.

Очевидцы рассказали, что в результате аварии мужчина выпал из автобуса на тротуар и на месте умер от полученных травм.

По словам очевидцев происшествия, мужчина якобы выпал из автобуса на тротуар и от скончался на месте происшествия.

Во Львовской прокуратуре №2, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ. Виновникам грозит заключение от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, сети появилось видео жуткой аварии, где автомобиль со знаками службы такси "Uber", влетел на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

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