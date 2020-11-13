Министерство здравоохранения рассчитывает при помощи карантина выходного дня до конца ноября сохранить заболеваемость Covid-19 на уровне 11-12 тысяч новых случаев в день.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава Степанова пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем до конца ноября сохранить 11-12 тысяч заболевших в день. Мы предлагали полный локдаун уже давно, но мы исходим из того, что не можем позволить себе экономически", - сказал он в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

При этом Степанов считает, что карантин выходного дня позволит "разорвать цепь и снизить количество контактов между людьми".

В свою очередь, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий подчеркнул, что "если локдаун будет не более, чем на два дня, мы увидим результаты".

"Если будет замедление "роста заболеваемости", то правительство тогда за эти две недели разработает механизмы компенсации людям, ФОПам, малому бизнесу. Не эпицентру, который вчера отличился, а нормальному малому и среднему бизнесу", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что любители сладкого хуже переносят коронавирусную болезнь.

Также мы писали, что в сети "Спортлайф" передумали нарушать карантин выходного дня и работать по субботам и воскресеньям.