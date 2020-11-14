Сегодня, 14 ноября, в Украине начался карантин выходного дня. Ограничения по субботам и воскресеньям продлятся минимум до конца ноября. Но, по прогнозам власти, не исключено действие мер до апреля будущего года.

С полуночи субботы до 00:00 воскресенья власти запретили работать кафе и ресторанам, кинотеатрам, ТРЦ, финтес-клубам, парикмахерским и салонам красоты, вещевым рынкам. Не смогут торговать магазины, где товары первой необходимости составляют менее 60% ассортимента.

В прежнем режиме продолжат работу продуктовые магазины и рынки, аптеки, АЗС, ветеринарные клиники, банки, почта. Храмы будут открыты. Там одновременно смогут находиться не более 20 прихожан в масках.

Новый локдаун до своего начала уже отметился массовым саботажем. Точнее, заявками на это. Его не хотят соблюдать предприниматели: рестораторы, спортклубы, магазины не жизненно важной продукции. Активно поддерживают бизнес местные власти.

В той или иной мере отказались от соблюдения постановления Кабмина мэры Львова, Луцка, Ровно, Славянска, Краматорска, Полтавы, Черкасс, Днепра, Каменец-Подольского, Тернополя.

"Страна" собирает информацию из Киева и разных областей Украины, как соблюдается карантин выходного дня и чем нарушения чреваты для предпринимателей и чиновников. Этот материал обновляется.

12:18 Глава Минздрава обратился к предпринимателем.

"Закрытый на выходные ресторан, кафе или другое заведение, спасает как минимум одну человеческую жизнь", - сказал Максим Степанов.

12:10 Министр Степанов объяснил на брифинге, почему в нынешний локдаун нельзя закрывать метро.

"Сейчас много так называемых экспертов начали, извините, пожалуйста, разводить демагогию. Сравнивать, условно говоря, а что делать с метро, а что делать с транспортом в будние дни. Да, но транспорт и метро - это критическая инфраструктура и мы не можем его остановить, ведь это приведет к полному локдауну, которого не выдержит наша страна", - рассказал Степанов.

12:05 Заведение Holy burger на Шота Руставели тоже работает.

11:59 В Киеве, на подземном переходе на Льва Толстого продают цветы, защищаясь от коронавируса полиэтиленовыми перегородками.

11:49 Еще одно заведение Киева - "Редкая птица" - отказалось закрываться. Нашему журналисту, который вчера в качестве эксперимента бронировал там столик, перезвонили и пригласили приходить.

К слову, владельцами "Редкой птицы" являются те же рестораторы - Алина Косичкина и Дмитрий Заходякин, которые сегодня спорили с полицией в пекарне "Хлебный".

11:38 Оказывается, вслед за Львовом выходные рабочими днями назначили также в Ивано-Франковске.

11:35 В столичном "Дримтауне" сегодня работает супермаркет и аптеки, заявил его владелец Гарик Корогодский.

11:26 В Черновцах предприниматели вышли на акцию протеста по поводу карантина выходного дня. Они идет на одном из местных рынков.

11:17 Видео "Страны" о конфликте с полицией в "Хлебном". Владельцами заведения являются рестораторы Алина Косичкина и Дмитрий Заходякин.

11:04 В киевской пекарне "Хлебный" идет перепалка полиции с администрацией. Копы требуют от гостей покинуть заведение, но управляющий говорит, что полиция не имеет права указывать посетителям.

В кафе приехала полиция с автоматами наголо.

11:00 Харьковские телеграм-каналы пишут, что в разных местах открылся вещевой рынок "Барабашово", полиция местами устраивает рейды.

10:50 Во Львове полиция заявила, что остановила концерт, который проходил ночью. Как пишут местные СМИ - речь о группе "Бумбокс".

10:48 В "Танцах со звездами" сообщили, что будут проводить свои шоу без зрителей.

10:46 Пекарня "Хлебный" на площади Льва Толстого в Киеве открыта и работает в обычном режиме. В заведение уже приехала полиция.

Полицейский рассказал "Стране", что их кто-то вызвал.

"Кто-то позвонил на линию 102 и сообщил, что данное заведение работает. Я сам ничего не решаю, мы ждём ответа от дежурных или приедет следственно оперативная группа", - сообщил полицейский.

10:28 В Харькове карантин соблюдают далеко не все. Пивные "наливайки", к примеру, открыты.

10:20 Макдональдс работает на макдрайве. Также функционируют сервисы доставки по Glovo и другим.

10:17 Похожая схема, что и у "Эпицентра" - в строительном супермаркете "Леруа Мерлен". Он работает только на выдачу товаров, заказанных онлайн.

Но в самом ТЦ, как к примеру в эпицентре, заказать товар нельзя.

Консультант предупреждает, что на обработку заказа уходит от 2 до 3 часов с момента покупки до момента получения.

Зал для посетителей закрыт. У главного входа установили соответствующую табличку.

Также изменилось время работы. В будние дни ТЦ работает с 07:30 до 23:00 а во время карантина выходного дня с 08:00 до 20:00.

У входа где выдают товар очереди нет, но люди переодически подходят и спрашивают касательно режима работы. Есть и те, кто приехал забрать ранее заказанный товар.

10:14 В полиции, которая приехала в один из "Эпицентров" после вызова Нацкорпуса, говорят, что нарушения в работе магазина нет - он работает только "на вынос", посетителей в торговый зал не впускают.

09:54 Магазин "Червоный маркет" возле метро Позняки, работает в обычном режиме. Он специализируется на хозтоварах, но наличие на кассе шоколадных батончиков, чипсов и жевательных резинок позволило магазину обойти карантин выходного дня.

Сотрудница магазина рассказала "Стране", что к ним уже приходили полицейские и сделали предупреждение.

“Это вообще бред. Пришли и сказали, что даже Эпицентр не работает. А если мы продолжим работу - выпишут штраф. Но юрист компании сказал, чтобы мы продолжали работать в обычном режиме”, - заявила сотрудница.

09:46 "Нацкорпус" вызвал полицию в "Эпицентр".

09:23 Вместе с "Нацкорпусом" под "Эпицентр" приехал праворадикал Алексей Бык, который когда-то ударил журналиста Руслана Коцабу.

09:10 На входе в "Эпицентр", расположенный на проспекте Григоренко, дежурит патруль полиции, который следит за соблюдениями норм карантина.

08:30 "Эпицентр" в Киеве на улице Кристальной, 6 не работает в карантин выходного дня.

Зал для посетителей закрыт. Но у главного входа в ТЦ устанавливают кассу на которой будут выдавать товары, купленные онлайн.

Схема простая. Клиент самостоятельно заказывает товар на сайте эпицентра или же приходит в магазин, называет артикул нужного товара и ему его приносит консультант.

Привычный график работы конкретно этого ТЦ с 07:30 до 22:00 но сегодня ТЦ открылся в 08:30.

У входа выстроилась очередь из клиентов, которые заказывают товар.

К слову, в этот ТЦ приехало два десятка представителей "Нацкорпуса", чтобы провести провести "инспекцию". Они сделали "контрольную закупку" товара, который предварительно заказали онлайн. Таким образом радикалы утверждают, что торговая сеть нарушает карантинные ограничения.

08:00 С утра в гипермаркетах "Эпицентр" столпились люди, которые пришли получать свой товар, заказанный по интернету.