Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что откажется от должности депутата областного совета Одесской области ради нынешней должности министра здравоохранения.

Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале Украина.

"Депутатом областного совета я не буду. Закон разрешает объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал он.

Напомним, накануне народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская утверждала что действующий глава министерства здравоохранения Максим Степанов стал первым в партийном списке "Слуги народа" на выборах в Одесский областной совет.

Как сообщала "Страна", Степанов ранее уже заявлял, что в случае победы останется министром. Так, он принимал активное участие в предвыборной кампании и ездил по стране с агитацией.