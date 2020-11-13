Достижение естественного иммунитета от Covid-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация.

Так считает академик Китайской академии инженерных науки и ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань, передает РИА Новости.

"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", — заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.

По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.

Ранее "Страна" сообщала, что любители сладкого хуже переносят коронавирусную болезнь.

Также мы писали о том, что половина будущих вакцин от Covid-19 зарезервирована богатыми странами, они заказывают по 10 доз на человека.