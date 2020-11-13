Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко главой Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - сказано в указе №499/2020.

Отметим, генерал-майор Сергей Левченко занимал должность начальника Главного управления военной контрразведки СБУ с апреля по сентябрь 2014 года, а также с мая 2015 года пока управление военной контрразведки входило в состав департамента контрразведки СБУ.

В этом году Зеленский сформировал отдельный департамент военной контрразведки.

Напомним, в Украине вступил в силу, принятый Верховной Радой и подписанный президентом - закон "О разведке".

Им определено, что разведывательными органами являются Служба внешней разведки Украины, разведывательный орган Министерства обороны Украины, разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Как сообщала "Страна", 21 октября Зеленский соответствующими указами сменил руководство СБУ в Волынской, Сумской областях и Крыму, а также назначил двух новых глав департаментов Службы безопасности Украины.