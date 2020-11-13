Президент США Дональд Трамп одобрил митинги в свою поддержку, участники которых также протестуют против фальсификаций выборов.

Пост на эту тему глава Белого дома оставил в своих соцсетях.

"Тепло на сердце, когда вижу невероятную поддержку вокруг, особенно организованные митинги, которые возникают по всей стране, включая большой митинг в округе Колумбия в субботу. Может, я даже постараюсь заскочить на минутку и поприветствовать. Эти выборы были сфальсифицированы, начиная с Dominion (электронная система голосования в США - Ред.) и далее!" - написал Трамп.

Ранее "Страна" писала, что в Вашингтон со всех штатов съезжаются сторонники Трампа на марш в его поддержку, который состоится 14 ноября.

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