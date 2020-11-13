В канадском Монреале началась полицейская спецоперация. По данным СМИ, там произошел захват заложников в офисе компании Ubisoft.

Соответствующие видео появились в Telegram-каналах "РИА Новости" и Mash.

"На месте захвата заложников в Монреале работает полицейский спецназ. СМИ сообщают, что десятки людей могли быть взяты в заложники. Сейчас часть сотрудников вывели на крышу, на месте работает полиция", - сказано в сообщении.

Правоохранители просят местных жителей не посещать район до окончания спецоперации из-за высокого уровня опасности.

Официальной информации правоохранителей о деталях спецоперации на данный момент нет.

Напомним, в октябре в Берлине неизвестный с двумя заложниками забаррикадировался в банке. Позже он отпустил людей.

Также "Страна" писала о том, как в Грузии преступники ворвались в банк и захватили заложников.